E ora?è in Italia, anzi: a Torino. L'attaccante argentino ha pubblicato le immagini della sua casa in Piemonte, è rientrato in Europa perché così la prossima tappa della sua carriera sarà più facile da raggiungere. Paulo in questi giorni proseguirà un percorso di mantenimento fisico che aveva avviato già in vacanza - dove si era allenato con pogba -, che dovrebbe portarlo a essere in forma proprio quando troverà una squadra. Ecco, quale squadra?Intanto, Dybala incontrerà anche i suoi agenti, Jorge Antun da un lato e l'intermediario De Vecchi dall'altro per essere aggiornato sulle trattative. La Roma è oggi la pista più aperta, con Mourinho che, "frustrato" come da lui stesso dichiarato ieri, sta cercando di farsi regalare un gran colpo dai Friedkin ed è in contatto diretto con la Joya. Secondo calciomercato.com, servirà ridurre le pretese sull'ingaggio che andranno ribassate rispetto all'ultima proposta fattagli dall'Inter che, al contrario, oggi è completamente sparita dai radar. Il Napoli sogna, ma la politica imposta da De Laurentiis è lontanissima dalle richieste del giocatore.