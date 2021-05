Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, Andrea Pirlo ha parlato di Dybala e delle possibili combinazioni in attacco: "Sta bene, come ho detto prima, si è allenato bene e ha giocato una buona partita. L'altro giorno non c'è stato modo di metterlo in campo. È a disposizione, pronto per giocare".



SULL’ATTACCO - "Abbiamo diverse soluzioni per domani, non era la prima volta che Kulusevski giocava in quella posizione. Può esserlo dall'inizio o in corso. Poi domani decideremo".