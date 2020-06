6







di Andrea Menon

"Mia Signora abbiamo aspettato che passasse la tempesta. Ci siamo quasi e potrai rivederci in azione, percepire il nostro amore, daremo tutto per te. Lotteremo per te dedicandoti ogni vittoria. Quando l'attesa sarà finita saremo tutti pronti". Il messaggio è uno di quelli ricchi d'amore. L'ha pubblicato Paulo Dybala ieri sera, alla vigilia della ripresa della stagione, alla vigilia della gara contro il Milan, in cui la Juve si gioca subito un trofeo, perché vale l'accesso alla finale di Coppa Italia. Ci sarà la Joya, al centro dell'attacco insieme a Ronaldo e Douglas Costa. Se domani è la partita più importante nell'immediato, per Paulo in gioco c'è anche il futuro.



IL MESSAGGIO - Le sue parole sono state chiare, così come il messaggio mandato alla Juve: "Al momento non c'è nulla, davvero. Ho ancora un anno e mezzo di contratto, che non è molto, e capisco che con tutto quello che è successo (coronavirus, ndr) non è facile per il club, ma altri giocatori hanno anche rinnovato. Quindi aspettiamo. Ovviamente sono un giocatore di questo club e sono felice di essere qui. La gente mi ama molto e io ricambio. Ho un grande affetto per il club e le persone qui, ho un buon rapporto con il mio presidente e sicuramente a un certo punto verranno a parlare. O forse no, non lo so. A un certo punto potrebbe esserci il rinnovo, ma dipende dalla Juventus". E poi ancora: "La verità è che il Barcellona è un club straordinario e con Messi lo è ancora di più. Sarebbe molto bello, ma anche la Juventus è un club incredibile, enorme, ricco di storia, dove oggi ci sono grandi giocatori. C'è abbastanza qualità qui per fare due squadre e la possibilità di giocare con Buffon e Cristiano Ronaldo, che rende ancor più grande il club". Parole che hanno spaventato anche i tifosi, ma che significano una cosa ben precisa: ha fretta di rinnovare e pizzica il club.



GLI AUTOGOL - Ma leggendo nemmeno troppo tra le righe del suo messaggio, si scoprono tanti temi. Prima di tutto che il rinnovo dipende solo dalla Juve e che fosse per lui avrebbe già firmato. A questo va aggiunta una frase: "Capisco che con tutto quello che è successo non è facile per il club, ma altri giocatori hanno anche rinnovato". Quasi a dire: va bene il periodo difficile, ma sono arrivate due firme di recente, entrambe con ingaggio rialzato, sarò mica il solo a dover aspettare? E i giocatori a cui fa riferimento non possono che essere Bonucci e Szczesny, i cui rinnovi hanno fatto salire gli ingaggi a 7.5 milioni di euro con contratti estesi fino al 2024. Fino allo stesso anno, o forse una stagione in più, vorrebbe firmare Dybala, con un ingaggio che però supera i 10 milioni di euro. Ma deve aspettare, visto il periodo. Ora, però, le due firme recenti sembrano paradossalmente un autogol, davanti al quale la Joya può dire: o vale per tutti o non vale per nessuno, tirando la Juve per la giacchetta.



