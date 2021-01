Dybala watching the game.

[IG: Dybala] pic.twitter.com/PuZNKQaYWx — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) January 30, 2021

Con un ginocchio ancora malconcio, però con tanta voglia di esserci. Pure a distanza. La Juve è in campo a Marassi e Dybala ha scelto di supportare i propri compagni con una foto, apparsa poco prima del fischio d'inizio sul suo seguitissimo profilo Instagram. "Forza Juve", le parole della Joya. Che deve attendere ancora un po' prima di tornare in gruppo e quindi a disposizione di Andrea Pirlo. Il problema al ginocchio lo terrà fuori per qualche giorno: Paulo è valutato ogni ventiquattr'ore.