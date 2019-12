La collezione CNY per il capodanno cinese (accennata 7gg fa) è disponibile anche su https://t.co/03XENlBXlc! La tigre bianca è uno dei quattro simboli delle costellazioni cinesi. È chiamata la "Tigre Bianca occidentale", e si allinea alla posizione geografica di Torino.#JuJersey pic.twitter.com/GFxrrpkFMt — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) December 20, 2019

Laha tutta l'intenzione di allargare i propri orizzonti di mercato in Asia e, in particolare, in Cina. In questo senso, il club bianconero ha dedicato una collezione, in vendita sul proprio Store virtuale, al, con la tigre bianca bene in vista sui vestiti indossati da Paulo Dybala. Ecco gli scatti: