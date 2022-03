L'audizione di Paulo Dybala alla Procura di Torino è terminato intorno alle 18. Il giocatore argentino era arrivato alle 15, convocato dai magistrati come persona informata sui fatti, e non come indagato, sulla questione degli stipendi di marzo 2020. A causa della convocazione della Procura, Dybala non ha preso parte all'allenamento odierno, che sarebbe stato il primo dopo la rottura definitiva con il club.