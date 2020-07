“Recovering”. Dal suo divano di casa, Paulo Dybala fa sapere a tutti che sta facendo il massimo per recuperare il prima possibile, perché il 7 agosto la Juventus si gioca il pass per la Final Eight di Champions League contro il Lione. E lui ci vorrà essere. Contro la Sampdoria, la Joya ha riportato un’elongazione al retto femorale della coscia sinistra, che come si vede in foto sta curando attentamente. In genere è un infortunio da cui si recupera in due settimane, ma il 10 della Juve non vuole mancare alla sfida europea, almeno dalla panchina.