La stagione è ormai alla fine e Paulo Dybala e il suo entourage accelerano, per delineare quello che sarà il prossimo futuro, lontano da Torino e dalla Juventus. In questo senso, una mossa che potrebbe rappresentare una svolta e a raccontarla è Sky Sport. Secondo l'emittente, infatti, il procuratore della Joya Jorge Antun si troverebbe a Londra, molto probabilmente per esaminare bozze di offerte provenienti da club di Premier League con base nella capitale inglese. Su Dybala, è forte l'interesse dell'Arsenal.