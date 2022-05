Come racconta La Gazzetta dello Sport, Dybala fa un altro passo nella storia della Juve quando ha già un piede e mezzo fuori. Supera Ronaldo nella top 10 per gol in serie A ma sa che sta per andare incontro al suo stesso destino: partire. Dybala in panchina forse ha pensato a Inter-Juve di mercoledì, con un ultimo trofeo da vincere e non contro una squadra qualsiasi. Vada come vada, gli restano al massimo 300 minuti con la Juve e in cinque ore può succedere di tutto.