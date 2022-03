Quelle rimaste saranno le ultime partite di Paulo Dybala con la maglia della Juve e in questi lunghi anni, tante sono state le sofferenze vissute dall'asso argentino in bianconero, ma altrettante sono state le magie e le gioie regalate al popolo di fede juventina. Per lui parlano anche i numeri, dato che attualmente è finito sul podio dei migliori marcatori bianconeri in Champions League. Al primo posto troviamo infatti Alessandro Del Piero con 42 reti, dopo di lui c'è David Trezeguet con 25 gol ed infine, Paulo Dybala appunto, con 18 gol all'attivo.