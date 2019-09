La Juve non riceverà altre offerte per Paulo Dybala, che è partito dalla panchina anche contro il Napoli all'Allianz Stadium. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino ha pensato di andare il PSG, nel caso in cui fosse stato costretto a lasciare il club bianconero. Mancano però pochi giorni alla fine del mercato e con l'affare Neymar che non si è ancora sbloccato Dybala è destinato a restare in bianconero. Lo ha affermato, per altro, anche Fabio Paratici prima della partita di ieri sera all'Allianz Stadium.