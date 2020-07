La bellissima, tifosa dellada sempre e residente del comasco, ieri ha realizzato uno dei suoi sogni: strappare una foto a un idolo come, approfittando della visita lampo del calciatore e della fidanzata Oriana Sabatini a Tremezzo . La ragazza - quasi 60mila follower su Instagram - è molto conosciuta in zona, tanto che lo scatto, pubblicato sui social, è finito anche sull'edizione odierna del Corriere di Como. E il calcio fa parte in qualche modo anche della sua vita: il fratello Michel, classe 1992, gioca con il Menaggio in Prima Categoria.