"Felice per le 200 presenze in Serie A con la Juventus. Un po’ meno contento per il risultato, ma dobbiamo continuare a lavorare per le prossime partite". Così Paulodopo il pareggio strappato all'ultimo istante contro l'Atalanta. Paulo ha pubblicato la foto dell'abbraccio proprio con Danilo, autore della rete che ha cambiato il destino dei bianconeri, ancorando la squadra di Allegri al quarto posto, pur in attesa del recupero tra la stessa Atalanta e il Torino.