Bianco e nero, i colori della Juventus. Colori che, se associati a una foto, possono conferirle una patina di poesia ed epicità, ideale per trasmettere messaggi motivazionali. Proprio ciò che ha fatto oggi su Instagram Paulo Dybala, che dopo lo scatto rilassato di ieri (in piscina con la sua Oriana e la loro cagnolina) ha voluto mandare un messaggio in vista dei prossimi impegni, in primis la gara di campionato contro l'Atalanta di domani sera. Questo il messaggio della Joya: "Il successo come stato d'animo".