I quotidiani sportivi oggi in edicola mettono in evidenza i temi principali del mercato bianconero, attualmente legati principalmente all'attacco. L'apertura di Tuttosport è "Dybala-Suarez solo Juve! Contatti con l'agente dell'argentino per il rinnovo, respinte proposte estere. Fiducia per il passaporto dell'uruguayano". E la Gazzetta dello Sport nel taglio basso: "Suarez 26 gol in Champions, con lui la Juve punta la coppa". Su un altro nome punta invece il Corriere dello Sport: "Juve, avanti Morata. Alvaro chiede di partire, ma l'Atletico fa muro".

ALL'ESTERO - Mentre in Spagna si saluta il "ritorno" di Messi al Barcellona, il portoghese A Bola saluta il rientro da titolare di Ronaldo con la nazionale dopo il lieve infortunio.