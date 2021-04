"In quel momento non mi sembrava rigore, per niente. Non ne dubito per un solo secondo, l’arbitro in quella occasione, in una situazione così, con la nostra rimonta e con il risultato che serviva al Real". Così Paulo Dybala ha raccontato il finale di Real Madrid-Juve dell'aprile 2018, quello in cui l'arbitro Oliver estromise la squadra bianconera dalla Champions League dopo una straordinaria rimonta assegnando un rigore ai blancos all'ultimo secondo, poi segnato da Ronaldo.