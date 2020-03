Il 2020 diè iniziato con un solo gol in campionato - contro il Brescia, su punizione - e tanto lavoro "sporco": quattro assist e due rigori procurati più altre due reti e un assisti in Coppa Italia. Il carnevale è passato da poco ma per l'argentino è arrivato il momento di mettersi la maschera. Vuole aumentare il bottino di reti in Serie A e non c'è occasione migliore per farlo del big match di domani sera contro l'Inter.- Quello visto contro il Lione è stato un Dybala dal doppio volto: male nel primo tempo, meglio nella ripresa quando gli è stato annullato un gol per fuorigioco ed è caduto in area per una trattenuta di Bruno Guimares non vista dall'arbitro.. Gol decisivo per la vittoria per 2-1 a San Siro. Ricordi di un girone fa, emozioni che Dybala domani proverà a far rivivere ai tifosi bianconeri - da casa, perché la partita è a porte chiuse - proprio davanti al suo amico e avversario Lautaro Martinez in un derby tutto argentino.ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI