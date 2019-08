Da una parte Dybala come Mertens e Hazard, e cioè uomo in più delle squadre di Sarri; dall'altra c'è invece il mercato. Il mercato che, come racconta La Gazzetta dello Sport, oppone anche ragioni di bilance: le offerte di United e Tottenham, ad esempio, avrebbero portato quella plusvalenza necessaria e aprire la corsa a Icardi. Ha vinto il 'no' di Dybala. Che è rimasto. E che ha siglato quella perla pazzesca contro la Triestina.



ADESSO - Dybala oggi rientra alla Continassa, si allenerà col gruppo e verosimilmente sarà provato tra i titolari per la prima partita di Serie A. Sta bene, si è visto. Non è brillantissimo, ma la forma non è lontana. Anzi. Tutto sembra filare liscio, ma non è sicuro che alla fine Paulo rimarrà: martedì ci sarà l'incontro con il Psg, che resta forte sul giocatore. Non ci sono stati contatti tra l'agente Antun, che è a Torino in questi giorni, e il club parigino che aspetta di cedere Neymar.