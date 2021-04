Paulo Dybala è a -1 dai 100 gol con la maglia della Juventus. L'argentino è a quota 99, e nella gara di domenica contro la Fiorentina dovrebbe partire titolare per cercare quella rete che gli permetterebbe di raggiungere la tripla cifra. Sarebbe un traguardo importante, che arriverebbe proprio in una delle stagioni più sfortunate nella carriera de La Joya. Mica tanta gioia quest'anno, costretto spesso a rimanere fuori per continui problemi fisici.



LE PAROLE DI DYBALA - Da una parte il campo, dall'altra il mercato. O meglio: il contratto. In scadenza nel 2022 e con la trattativa per il rinnovo ancora bloccata. Tutto in stand by e una porta aperta sul futuro lontano da Torino. Dove? Difficile dirlo oggi, magari a Madrid. Sponda Atletico: "Alvaro viene da lì, mi ha parlato bene del club. La gente è calda, parliamo di una grande società". Così in una recente diretta Twitch Dybala ha spiazzato tutti strizzando l'occhio ai Colchoneros allenati da un altro argentino, il Cholo Simeone.



L'ALTRO MERCATO - La Juve non vuole blindare Dybala a tutti i costi, sarebbe felice se Paulo rimanesse ma il club vuole dettare le condizioni del rinnovo, altrimenti sarà addio in estate per evitare di correre il rischio di perderlo a zero tra un anno. L'offerta è sul tavolo, ma non gradita dall'entourage dell'argentino che chiede uno sforzo in più. Intanto all'estero non c'è solo l'interesse dell'Atletico Madrid per Dybala, ma è entrato anche nel mirino del Real e del Psg, due dei pochi club europei che si possono permettere di spendere cifre importanti.