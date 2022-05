Anche gli striscioni danno qualcosa, indicano una traccia, costruiscono una strada. Quella che porterà Paulo Dybala all'Inter sembra ormai al punto di essere inaugurata, con una firma, una stretta di mano e le foto di rito. Alla "prima a San Siro" per l'argentino, è andato già in scena l'amore interista per quello che è stato - e ancora resta, fino al 30 giugno - il vice capitano della Juventus. Conta poco il passato, se davanti c'è il futuro.



E così arriva anche uno striscione, inatteso e comunque simbolico: "Amala! Paulo Dybala ti aspettiamo". Colori: nero e azzurro. Destinazione non evidenziata, comunque chiara: all'Inter.