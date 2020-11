1









Mille note liete, una decisamente stonata: la prestazione di Paulo Dybala. Da sei, o poco meno. Comunque, lontano dallo sfarzo mostrato dai suoi compagni di squadra, che dopo la paura si sono ricomposti e hanno portato a casa una prestazione importante. E per nulla scontata, dato il gol di Pobega. E Paulo? Ha faticato, poco da dire. E soprattutto ha fatto scatenare i social: "Ma quelli che quest'estate volevano vendere Cristiano per costruire la squadra intorno a Dybala, allego mia reazione con il mio sticker preferito su Telegram", il commento di Nicola - uno dei tanti - che pubblica una foto di Allegri e Khedira in preda alle risate. Altri sono più vicini all'argentino: "Sono questi i momenti bui in cui bisogna fare la Dybala propaganda, facile farla quando va tutto bene, quindi ora faccio debuttare la mia fancam, troppo tempo ho aspettato".



