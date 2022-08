Al termine di Roma-Monza, vinta 3-0 con una sua doppietta,ha parlato ai microfoni di DAZN: "Avevo tanta voglia di fare gol - le parole della Joya - e per fortuna è arrivato davanti ai nostri tifosi. Sono contento per la vittoria, che ci aiuta a crescere. Giocando ogni tre giorni, miglioro la condizione. Dobbiamo gestire i carichi, viste le tante partite. La Roma viene da un importante trofeo, dobbiamo stare tra le prime. Non eravamo scarsi dopo l’ultima partita e non siamo i più forti stasera»