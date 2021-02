La rincorsa sta per finire, Dybala sta per tornare. L’incubo è quasi terminato e la Joya sta per tornare a sorridere dopo i tantissimi problemi fisici e di salute di questa stagione. Sta recuperando dalla lesione di basso grado del legamento collaterale mediale patita il 10 gennaio contro il Sassuolo, ma è sulla via del rientro: il dolore adesso è svanito, spiega il Corriere dello Sport, perché Paulo è tornato ad allenarsi sul campo e ieri ha fatto una sessione di lavoro personalizzato, riassaporando il terreno di gioco dopo settimane di doppie sedute tra piscina, terapie e agopuntura.