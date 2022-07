Si intensificano sempre di più le voci riguardanti il futuro di Paulo Dybala, con quest'ultimo che è conteso da almeno 3 club di Serie A: Inter, Napoli e Roma. In un primo momento la squadra che sembrava avere la meglio era l'Inter di Simone Inzaghi che però, ha poi ripiegato su Lukaku, lasciando di fatto tempo e spazio alle altre due per entrare in scena. In queste ultime ore però a fare la voce grossa sarebbe stata la Roma, o meglio: Josè Mourinho. Già, perchè stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'allenatore portoghese avrebbe contattato telefonicamente la Joya, per provare in tutti i modi di convincerlo a sposare il progetto giallorosso.