Con il rinnovo di contratto che assume sempre più i contorni di un giallo, il futuro di Paulo Dybala è più che mai in dubbio. Oggi la stampa italiana ha paventato un tentativo dell'Inter per la Joya: Marotta potrebbe "approfittare" dello stallo e fiondarsi sul giocatore che prese nell'estate del 2015 dal Palermo. Ma sono diversi i club europei che monitorano la situazione: tra loro, come riportato dalla stampa francese, ci sarebbe anche il Psg.