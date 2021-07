Ancora qualche giorno e la Juventus si siederà a tavolino insieme all'agente diper discutere del rinnovo dell'argentino. L'offerta dei bianconeri è di 10 milioni di euro a stagione, cifra alla quale la società non riesce ad andare oltre e lo ha già comunicato all'entourage del giocatore, che invece spinge per arrivare a 12 milioni. Se non si dovesse trovare un accordo sull'ingaggio, l'alternativa potrebbe essere quella di inserire una clausola rescissoria intorno ai 40/50 milioni di euro.