Le parole post Genoa, quella frase senza fretta di Paulo Dybala, aveva messo un po' di apprensione ai tifosi, ma le notizie e i segnali delle ultime ore vanno in una direzione molto più confortante. Dybala attende solo di mettere il sigillo più importante, sul contratto da 10 milioni di euro a stagione che lo legherà alla Juventus fino al 2026 e che ne farà un leader a tutti gli effetti. La vicenda giudiziaria che coinvolge la Juventus ha rallentato un po' i tempi, ma non cambia i piani. Come riporta la Gazzetta,Questione di firma, dicevamo, perché il resto è già tutto apparecchiato, dopo un lungo lavoro di Federico Cherubini con la supervisione dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene. L’ultimo contatto, decisivo, c’è stato nelle ultime ore, e ha dato il via libera ad Antun, che una volta arrivato in Italia dovrà sottoporsi a quarantena: nei prossimi giorni l’agente potrebbe sbarcare nuovamente a Torino per chiudere il tutto.