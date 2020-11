Paulo Dybala come Zlatan Ibrahimovic. Se lo svedese ha ammonito tutti e invitato all'utilizzo della mascherina dal palazzone della Regione Lombardia, l'argentino ha scelto il balcone della sede della Regione Piemonte in piazza Castello, a Torino. Ieri mattina, la Joya s'è messo in posa davanti all'obiettivo per girare uno spot allo scopo di sensibilizzare tutti sull'obbligo di indossare il dispositivo di protezione: l'avversario è il coronavirus, che Paulo ha avuto e combattuto. "Non sottovalutiamo il problema". Dalla mask, alla mascherina. Il resto lo vedremo nella clip: occhio ai social di Paulo.