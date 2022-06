Paulo Dybala ha detto sì. Ha scelto l'Inter, dove giocherà fino al 2026. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, spiegando che per l'ex numero 10 della Juve la strada è ormai tracciata. Per la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale bisognerà aspettare il rientro in Italia del giocatore, in vacanza a Miami, ma la chiusura definitiva è comunque "storia di questi giorni", dopo il contatto telefonico di ieri tra Beppe Marotta e l'agente Jorge Antun: i due entreranno ancora più nel dettaglio tra oggi o al massimo domani, per definire gli ultimissimi aspetti legati sostanzialmente ai bonus - che porteranno l'ingaggio a 7 milioni di euro complessivi - e all'entità del premio alla firma. Importanti per il buon esito della trattativa, sempre secondo la rosea, anche i "consigli" di mamma Alicia, molto presente nelle scelte e nella vita sportiva della Joya. Il matrimonio, ormai, è cosa fatta: il lungo corteggiamento nerazzurro, alla fine, ha premiato.