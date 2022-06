"Dybala spiega a Di Maria che cosa sia la Juve". Titola così Tuttosport un'analisi dedicata al futuro di Dybala, ma soprattutto al suo sostituto alla Juventus, con quel Di Maria sempre in prima linea. Lui, il primo rinforzo (insieme con Paul Pogba) una volta appurato che avrebbe salutato il Psg, contattato e - finora - non tesserato. La distanza tra cifre e durata del contratto è sempre la stessa. E il quotidiano aggiunge: "E bisogna raccontare come l’ex Psg abbia chiesto informazioni a Paulo Dybala su Torino: come sia la città, come sia l’ambiente, come sia il metodo di lavoro. Colloqui avuti nel ritiro con l’Argentina e in cui la Joya può aver avuto peso, visto il giudizio positivo costruito in sette stagioni bianconere. E se l’alternativa offerta è quella del Benfica, per la trattativa con la Juventus c’è tempo a disposizione. Come sa Di Maria, a casa per le vacanze e fotografato a cena con l’amico Maxi Rodriguez".