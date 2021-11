Come racconta il Corriere dello Sport, per Pauloil periodo in nazionale servirà anche a "staccare un po' la spina dalle dinamiche bianconere, facendo anche da chioccia a quel Matiasche da sempre lo ritiene un suo idolo e andrà con lui in Nazionale senza ancora un solo minuto in serie A: a proposito, il talentino classe 2003 ieri ha segnato il gol vittoria in Under 23 contro il Lecco, il ct Lionel Scaloni avrà preso nota e lo studierà da vicino in questi giorni".