Tocca a. Tocca a Paulo, per il presente ma anche per il futuro. Come racconta Repubblica, infatti, la decisione dei bianconeri è stata netta: si andrà verso il rinnovo di contratto dopo una lunga, lunghissima trattativa, a tratti vinta proprio dall'argentino. Un motivo alla base, oltre quello legato chiaramente alla tecnica e al talento del giocatore: Paulo Dybala sarà l'uomo immagine della Juventus che sarà.