Come racconta La Gazzetta dello Sport, ora come ora Dybala è sospeso in una bolla. La corte dell’Inter è scattata praticamente all’indomani della rottura con la Juve e Paulo ha ricambiato le attenzioni: da aprile a oggi ci sono stati ammiccamenti, allusioni, incontri e uscite allo scoperto, compresa ovviamente un’offerta ufficiale per lo svincolato di lusso della Serie A. L’Inter ha messo sul piatto 5 milioni a stagione più uno di bonus legati alle presenze, ma ha chiesto tempo. Tempo per fare spazio a Dybala. Per il quotidiano, se, fino a poco tempo fa, per Dybala l’Inter era una pista solida, quasi certa, adesso Paulo sente che quelle certezze potrebbero affievolirsi strada facendo. Ed è in questo contesto che il Milan può inserirsi.