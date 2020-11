Da 10 a 10. La prima pagina di Tuttosport dedica ampio spazio al momento storto di Paulo Dybala, chiamando in causa Alex Del Piero, fresco 46enne: “Dybala: sos Del Piero – L’argentino è in un momento difficile, simile a quello vissuto da Alex dopo l’infortunio al ginocchio. Oltre agli auguri per il 46° compleanno, la Joya può rivolgersi all’ex numero 10 della Juve per capire come si fa a superare questo periodo”. In taglio alto anche il momento no dell’Inter di Antonio Conte: “Contestato. Il malessere dei tifosi, l’ombra di Allegri – Soltanto tre vittorie nelle prime dieci partite ufficiali fanno crescere i dubbi sulla pace estiva fra l’Inter e l’allenatore. Il girone di Champions League è il primo scoglio da superare”.