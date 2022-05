Un sorriso e niente più (come vi abbiamo riportato QUI ).. Come è ben noto,è un estimatore della Joya – fu lui a volerlo e portarlo a Torino dal Palermo -, ed è altrettanto noto il tentativo in corso di convincerlo a trasferirsi a Milano. Per il momento, però,: le decisioni sono rimandate a fine stagione, c’è ancora un trofeo da vincere con la casacca dellae, soprattutto, lasciare un bel ricordo ai tifosi che, tra stadio e centro sportivo, non mancano mai di fargli sentire l’affetto.… - Il termine della stagione si avvicina, e così anche il momento di salutare la Vecchia Signora e prendere una scelta. Non solo Inter; in Spagna dialoghi aperti con l’, in Inghilterra l’intermediario Frank Trimboli registra la proposta milionaria del, oltre all’interessamento, seppur tiepido, di. In tutto ciò, però, c’è da segnalare una proposta concreta, strutturata, arrivata all’entourage di Dybala dalla. A raccontarne i dettagli è calciomercato.com:. Sul piatto un ingaggio di sicuro non stellare, ma un progetto interessante. In termini di stipendio, il club giallonero è disposto ad arrivare a circa 4,5 milioni netti più bonus, praticamente il massimo per i propri parametri. Affiancando un ruolo centrale dentro e fuori dal campo, in una fase che vedrà il Dortmund voltare pagina dopo l'addio di Erling Braut Haaland, a un passo o forse meno dal Manchester City. Proposta registrata, come verranno registrate le altre. A fine stagione il tempo delle decisioni, senza nemmeno troppa fretta”.