Con il gol di oggi Paulo Dybala si è sbloccato in campionato, l'argentino sorride e commenta così a JTV la vittoria col Genoa: "In questo momento mi serviva il gol, in qualsiasi modo. Sono contento perché mi dà fiducia e perché abbiamo vinto in uno stadio difficile, su un campo in cui non è mai semplice. L'abbiamo visto nel primo tempo; ma penso che abbiamo meritato il successo per quello che abbiamo fatto nei novanta minuti. L'abbraccio con Pirlo? Abbiamo un bel rapporto, anche se io parlo tanto e lui parla poco; mi ha sostenuto tanto nelle sue interviste, per questo mi sono avvicinato ad abbracciarlo. Noi siamo la Juventus e in ogni stadio dove andiamo vogliamo vincere. Farlo a Barcellona ci ha aiutato molto psicologicamente, penso che dalla gara del Camp Nou in poi sarà una Juve diversa dal punto di vista dell'atteggiamento". Gol numero 97 in bianconero, la quota 100 si avvicina: "Non vedo l'ora, sarebbe bello raggiungere il traguardo con una tripletta. Speriamo di continuare a fare gol per la Juve".