La Juventus è partita per la trasferta di Kiev, dove domani giocherà la prima gara stagionale di Champions contro la Dinamo Di Mircea Lucescu, ex allenatore di Pirlo ai tempi del Brescia. Nel gruppo che volerà in Ucraina c'è anche Paulo Dybala, al centro di un vero e proprio caso dopo due panchine consecutive. L'argentino non ha ancora digerito di non essere entrato in campo sabato sera, ma a strappargli un sorriso in un motivo complicato ci ha provato Juan Cuadrado.



Clicca sulla gallery per vedere la foto di Dybala e Cuadrado