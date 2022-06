Le parole di Paulo Dybala a ESPN, dopo la Finalissima:



ARGENTINA - "Il gruppo è incredibile, i risultati aiutano tantissimo, abbiamo molta fiducia e dopo questa partita ancora di più".



FUTURO - "Sono abbastanza tranquillo, la gente che lavora con me si sta occupando di questo, io sono concentrato sulle partite della Nazionale" MONDIALI - "Io sto lavorando, la selezione argentina ha giocatori incredibili, essere convocati non è facile e spero di restare in gruppo fino al Mondiale"



RIMANERE IN ITALIA - "Un campionato che conosco, sono 10 anni che sono in quel paese ed è come se fossi italiano. Allo stesso tempo, mi piacerebbe conoscere altri campionati, come la Premier o la Liga ce sono campionati difficili, ma sì sto bene in Italia"



GOL - "Sempre bello segnare con la Nazionale, una grande gioia, in una finale non facile".