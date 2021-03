Come racconta Repubblica, sono mesi delicatissimi per Dybala. Anzi: addirittura settimane. Resta infatti difficile la possibilità che continui. il braccio di ferro per il rinnovo, le parti si aspettano infatti una decisione. Scrive il quotidiano: "Difficile l'addio a parametro zero: un'eventualità che i bianconeri proveranno a scongiurare in qualunque modo. Molto dipenderà anche dal futuro di Ronaldo, che vive una situazione diametralmente opposta: la Juventus vorrebbe tenerlo, stando almeno alle dichiarazioni della dirigenza, il calciatore ha già dato mandato a Mendes di trovare un'alternativa per il futuro".