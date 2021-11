Le prime pagine dei giornali di oggi, 14 novembre 2021:- La prima pagina di Tuttosport è quasi interamente dedicata all'inizio delle ATP Finals di Torino. In taglio basso, un trafiletto sulla Juventus e su Dybala: "Dybala, sollievo al Max. Guaio al polpaccio con l'Argentina: nessuna lesione"- In taglio alto, il lancio di un'intervista a Luca Cordero di Montezemolo: "I nove scudetti di fila parlano per la Juve. Dall'Avvocato ad Andrea Agnelli, dal suo Bologna a Mourinho. "La Sperlega? Un tema da affrontare nelle forme giuste""