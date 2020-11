1









Un gol fatto e un autogol procurato. Così Paulo Dybala ha ritrovato parzialmente il sorriso e risollevato il morale, anche grazie agli aiuti della difesa del Ferencvaros, ma non basta. Nelle gerarchie in questo momento parte dietro a Morata e Cristiano Ronaldo, i più in forma senza dubbio. A complicare la vita di Dybala è soprattutto la maggiore complementarietà dello spagnolo con Cristiano Ronaldo, perché CR7 si è sempre espresso al meglio con accanto un centravanti capace sia di attaccare la porta sia di defilarsi, assecondando i suoi movimenti: lo era Benzema, lo è stato Mandzukic, lo è Morata. Non Dybala, che la porta la attacca raramente, sottolinea Tuttosport. In questa situazione la Joya sogna il tridente con Morata e Ronaldo forse ancor più dei tifosi. Ma è un sogno difficile da realizzare. Quasi impossibile, nell’immediato. Dybala intanto insegue la miglior condizione per prendersi una maglia da titolare, nel tridente o al posto di... Morata.