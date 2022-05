Quella di questa sera non solo sarà l'ultima uscita stagionale della Juventus, ma sarà anche l'ultima gara ufficiale di Paulo Dybala con la maglia zebrata addosso. L'argentino infatti lascerà Torino tra qualche settimana e vorrà farlo nel migliore dei modi, magari salutando i tifosi con l'ultimo sigillo. I dati registrati fino ad ora contro i Viola però, non lasciano ben sperare. . Tra le squadre affrontate almeno otto volte in Serie A, i gigliati sono quelli contro cui l'argentino ha preso parte a meno reti (tre, un gol e due assist).