"Un calciatore come Rodrigo De Paul potrebbe tranquillamente giocare nella Juventus". ne è convinto Massimo Ambrosini, che racconta come l'argentino è pronto per il salto in una big. Juve o Inter, perché sia i bianconeri che i nerazzurri stanno seguendo con gande attenzione la sua crescita da almeno un paio d'anni. Paratici non ha mai affondato il colpo per De Paul, ma se dovesse decidere di fare un tentativo potrebbe chiedere a Dybala - in caso di permanenza - di parlare con il giocatore: i due infatti sono molto amici, fanno le vacanze insieme e si sentono spesso.