Ancora incerto il futuro di Paulo Dybala: la Joya, infatti, non è incedibile per la Juve, ed è seguito da diversi club. Psg, Manchester United e Tottenham i club più interessati, in attesa di una decisione definitiva. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, l'argentino ha deciso di ridursi le vacanze, e tornerà a Torino l'1 agosto anzichè il 5.