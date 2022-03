Una missione speciale per Max Allegri. E riguarda Paulo Dybala. L'allenatore è l'uomo chiamato a fare in modo che Paulo possa dedicare tutti i propri sforzi al calcio giocato e alla Juve, nonostante il periodo complesso fuori dal campo. La testa solo al terreno verde, isolandosi per quanto possibile dalle voci esterne e dai problemi legati agli infortuni. Più facile a dirsi che a farsi, certamente, perché questa sembra ora l'impresa più complicata della sua carriera. La questione rinnovo di contratto è diventata estenuante e, scrive il Corriere dello Sport, la sensazione che il club lo stia scaricando si fa sempre più concreta.



"Dybala deve riuscirci. E - scrive il quotidiano - tocca proprio ad Allegri toccare le corde giuste per ritrovare il suo numero 10 sotto ogni punto di vista. Anche perché la stagione sta per entrare nel rettilineo finale: 6 punti contro Sampdoria e Salernitana prima della sosta possono consolidare la zona Champions e mettere ulteriore pressione alle tre là davanti in classifica, dalla sfida al Villarreal di mercoledì prossimo passerà il vero bilancio della stagione bianconera. E la Juve, questa Juve, del miglior Dybala ha ancora un disperato bisogno". Allegri deve ritrovarlo nella lista dei disponibili: doveva rientrare, poi il risentimento e il sesto infortunio muscolare della sua stagione. Ora nel mirino c'è il Villarreal. Dybala al termine dell'allenamento di mercoledì si è intrattenuto a lungo con Marco Landucci, perché farlo sentire coinvolto è fondamentale: senza Paulo possono magari arrivare i risultati ma la luce resta spesso spenta. Il numero 10 della Juve è lui e la Juve del suo numero 10 ha bisogno. Il contratto in scadenza, per Allegri, deve semmai diventare motivazione. La sua missione è quella di farlo sentire importante e decisivo, nonostante tutto.