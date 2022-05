Paulo Dybala sembra essere sempre più vicino alla firma con l'Inter. A scaldare ancora di più questo fronte, un indizio rivelato da calciomercato.com:



"Insomma, l’Inter e Milano sono più di un’ipotesi e forse proprio per questo il campione argentino ha preferito portarsi avanti nei lavori, a prescindere da ciò che avverrà in futuro. In che modo? Acquistando un immobile a Milano, quinto piano, Scala A. A due passi dalla sede dell’Inter, la zona della città che insieme a City Life sta vivendo il periodo di massima espansione. L’acquisto è stato concluso ormai qualche mese fa e adesso si tratta solo di capire se ad abitare la casa sarà proprio il campione argentino o se invece alla fine si tratterà solo di un investimento. Di sicuro per adesso possiamo parlare di un indizio importante".