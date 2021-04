Come un arcobaleno che spunta al termine di una tempesta, Paulo Dybala rifiorisce e dà ossigeno alla Juventus, con un sinistro pennellato sul secondo palo che riaccende le speranze degli juventuni, che sperano di vedere la Joya ancora in bianconero la prossima stagione. Come scrive il Corriere dello Sport, in ballo c’è sempre la questione rinnovo, che non arriva, e i rapporti con la società restano freddi, come certificano le recenti parole a Dazn di Pavel Nedved. Paulo sarò il valore aggiunto della Juve per il finale di campionato, magari con altre prodezze del genere potrebbero aiutare per il futuro.