Fascia al braccio, dieci sulle spalle e sguardo deciso.riparte da qui. E' solo un'amichevole? Sì è vero, ma l'argentino nel 3-0 in famiglia contro l'Under 23 ha segnato e dato segnali positivi. Il giocatore vuole riprendersi la Juve e Allegri lo rivuole al centro del progetto, in casa bianconera ha la piena fiducia da parte di tutti ed entrambe le parti vogliono arrivare a una conclusione positiva nella trattativa per il rinnovo del contratto: Dybala vuole restare a Torino, la Juve vuole tenerlo ma ora va messo tutto nero su bianco.- La speranza di tutti i bianconeri è quella di arrivare a un'intesa già nel prossimo incontro, dopo che l'ultima volta i dirigenti e il procuratore Jorge Antun si sono lasciati con la promessa di rivedersi a fine mese.. La Juve ha confermato l'offerta di quasi 10 milioni compresi bonus, la richiesta dell'entourage parte da una base di 10 milioni ai quali vorrebbero aggiungere - almeno - 2 milioni di bonus. Ancora qualche cosa da sistemare quindi, e, come racconta Calciomercato.com, non è escluso che la soluzione possa sbloccarsi inserendo la clausola rescissoria alla quale Antun aveva già pensato.con La Joya pronta a mettere tutto nero su bianco. Dybala ha lavorato anche in vacanza per farsi trovare in forma da Max, ha voglia di riscatto e l'ha dimostrato anche oggi. Con la fascia al braccio e il dieci sulle spalle.