Dybala si opera dopo l'infortunio al tendine: l'annuncio della Roma, stagione finita per la Joya

AFP via Getty Images

Nel corso dell'ultimo match di campionato che ha visto labattere di misura il Cagliari grazie al goal di Dovbyk, in casa giallorossa si è dovuto fare i conti con l'infortunio di, entrato a gara in corso e finito ko dopo una manciata di minuti a causa di un infortunio muscolare.Il calciatore argentino, in accordo con il club, ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico che di fatto rischia seriamente di far calare il sipario sulla sua stagione. La Joya finirà dunque sotto i ferri e, di conseguenza, salterà anche la supersfida dell'Olimpico contro la Juventus del 6 aprile.

Il comunicato della Roma

"Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro.Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!"