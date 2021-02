2









Non è proprio un buon periodo per Paulo Dybala. Sembrava fosse arrivato il momento per tornare tra i convocati, ma nell'allenamento di oggi si è riacutizzato il dolore al ginocchio sinistro che ha costretto l'argentino a non allenarsi completamente con la squadra. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale Dybala non ci sarà nella sfida di sabato alle 18 contro il Napoli. La situazione è monitorata dallo staff medico, Pirlo non vuole rischiarlo e valuterà le sue condizioni anche domani, anche in vista della gara di mercoledì col Porto.